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    Кубок лиги. «Манчестер Сити» вылетел от «Ньюкасла» (0:1)

    «Манчестер Сити» в 1/16 финала Кубка лиги проиграл «Ньюкаслу». Победу хозяевам принес нападающий Александер Исак.

    Манчестерцы проиграли впервые в сезоне (если не брать матч за Суперкубок Англии).

    Англия. Кубок лиги. 1/16 финала

    Ньюкасл – Манчестер Сити – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Исак, 53.

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    Источник: «Бомбардир»

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    27.09.2023 23:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      opelmene 4 минуты назад


      Наpод это превратит вас в дикого льва с кaмeнным cтoякoм на несколько часов, вы станете выносливее и cпepмы станет больше, а ваша девyшкa превратиться в ненаcытную, озабoчeннyю нимфoмaнку (P.s. Моя согласилась на тpойничок). Реально кpутая штyка, покyпал здеcь------ https://marketl.ink/rubio

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      Рейтинг: +12664

      DeStar 20 минут назад

      ну играли как ГГ конечно

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