Кубок лиги. «Манчестер Сити» вылетел от «Ньюкасла» (0:1)

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«Манчестер Сити» в 1/16 финала Кубка лиги проиграл «Ньюкаслу». Победу хозяевам принес нападающий Александер Исак.
Манчестерцы проиграли впервые в сезоне (если не брать матч за Суперкубок Англии).
Англия. Кубок лиги. 1/16 финала
Ньюкасл – Манчестер Сити – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Исак, 53.