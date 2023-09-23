Морган считает Роналду величайшим игроком всех времен

Журналист Пирс Морган восхищен игрой нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
«В 38 лет у него по-прежнему есть драйв и голод после стольких побед. Поэтому Криштиану для меня величайший в истории. Он никогда не перестает стремиться к большему. Потрясающая психология», – написал Морган в твиттере.
- Журналист стал известен после интервью с Криштиану в прошлом году.
- Накануне Роналду оформил дубль в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Ахли» (4:3).
- Криштиану – самый высокооплачиваемый футболист в истории.
Источник: «Бомбардир»