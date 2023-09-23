Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?

    Морган считает Роналду величайшим игроком всех времен

    Журналист Пирс Морган восхищен игрой нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

    «В 38 лет у него по-прежнему есть драйв и голод после стольких побед. Поэтому Криштиану для меня величайший в истории. Он никогда не перестает стремиться к большему. Потрясающая психология», – написал Морган в твиттере.

    • Журналист стал известен после интервью с Криштиану в прошлом году.
    • Накануне Роналду оформил дубль в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Ахли» (4:3).
    • Криштиану – самый высокооплачиваемый футболист в истории.

    Новости по теме
    Самый дорогой футболист в истории «Аль-Ахли» стоял возле раздевалки «Аль-Насра» ради фото с Роналду
    Роналду промахнулся по пустым воротам с двух метров, но все равно стал героем матча
    Роналду: «Говорят, что со мной покончено, но это неправда»
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:28
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +101

      ramblernasheveverything 48 минут назад

      Точно.В 38 лет его ровесники футболисты на пенсии уже. Пивные животики нарастили.)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 