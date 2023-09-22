Принц Саудовской Аравии ответил на обвинения в отмывании репутации за счет футбола

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд отреагировал на претензии в адрес своей страны.

Есть мнение, что саудовцы занимаются отмыванием собственной репутации за счет футбола.

«Если это увеличит наш ВВП на один процент, то мы продолжим этим заниматься. Мне все равно.

У меня есть рост ВВП на один процент за счет спорта, и я нацелен еще на 1,5 процента. Называйте это как хотите – мы собираемся добиться роста на эти 1,5 процента», – сказал принц.