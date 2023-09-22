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    • Принц Саудовской Аравии ответил на обвинения в отмывании репутации за счет футбола

    Принц Саудовской Аравии ответил на обвинения в отмывании репутации за счет футбола

    Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд отреагировал на претензии в адрес своей страны.

    Есть мнение, что саудовцы занимаются отмыванием собственной репутации за счет футбола.

    «Если это увеличит наш ВВП на один процент, то мы продолжим этим заниматься. Мне все равно.

    У меня есть рост ВВП на один процент за счет спорта, и я нацелен еще на 1,5 процента. Называйте это как хотите – мы собираемся добиться роста на эти 1,5 процента», – сказал принц.

    • За прошлое лето саудовские клубы потратили на трансферы 954,3 млн евро.
    • Саудовская Аравия претендует на проведение ЧМ в 2030 или 2034 году.

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    Источник: Sky Sports

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