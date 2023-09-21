Смотреть прямую трансляцию матча «Аякс» – «Марсель», 1 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2023, в 22:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Аякс»: Гортер, Шутало, Гози, Борна, Хато, Тэйлор, Тахирович, Бергейс, Бергвейн, Броббей, Боржеш.

Главный тренер: Стейн Морис

«Марсель»: Лопес, Мбемба, Жиго, Лоди, Кондогбия, Ронжье, Арит, Унахи, Клаусс, Ндиай, Обамеянг.

Главный тренер: Жак Абардонадо

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Аякс» – «Марсель»