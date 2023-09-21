Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • «Последняя Лига чемпионов Анчелотти?» Виктор Гусев – о главном тренере «Реала»

    «Последняя Лига чемпионов Анчелотти?» Виктор Гусев – о главном тренере «Реала»

    «Улица Гусева» – программа известного комментатора о звездах мирового футбола.

    На YouTube-канале «Суперлига» вышел седьмой выпуск шоу «Улица Гусева», в котором известный комментатор и амбассадор БК «Лига Ставок» Виктор Гусев рассказывает про наставника клуба «Реал» Карло Анчелотти.

    В новом выпуске вы узнаете историю единственного тренера, который четырежды выиграл Лигу чемпионов и становился победителем в пяти ведущих лигах Европы. Виктор Гусев расскажет, как Анчелотти научился организовывать тренировки и строить отношения с игроками, про ошибку Карло и увольнение из «Пармы», работу с Зиданом, карьеру в «Милане» и «Реале», а также как он мотивирует игроков, прививает им ответственность и помогает поверить в себя.

    Выпуск по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=wPo2OCIsGAA&feature=youtu.be

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:44
    Рекомендуем
    • Читайте нас: 