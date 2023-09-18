Гвардиола назвал цель «Ман Сити» в Лиге чемпионов – она вас удивит

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал цель команды в Лиге чемпионов.

«Каждый сезон всe начинается с первой игры турнира. Наша цель – выйти из группы. Это не изменится от того, что мы выиграли Лигу чемпионов в прошлом сезоне», – сказал Гвардиола.

«Ман Сити» в прошлом сезоне сделал требл.

Команда Гвардиолы сыграет в группе ЛЧ с «Лейпцигом», «Црвеной Звездой» и «Янг Бойз».

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