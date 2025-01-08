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    • Узбекистанский защитник выберет для перехода один из трех топ-клубов Европы

    Узбекистанский защитник выберет для перехода один из трех топ-клубов Европы

    Защитник «Ланса» Абдукодир Хусанов рассматривает для продожения карьеры «Реал», «Манчестер Сити» и «Ньюкасл». По данным Legalbet, сторона игрока выбирает предпочтительный вариант для будущего трансфера среди этих трeх команд.

    При этом с представителями Хусанова связывались более 20 европейских клубов. Сумма сделки может составить порядка 40 миллионов евро.

    • Хусанов перешел во французскую команду из «Энергетик-БГУ» в 2023 году за 100 тысяч евро.
    • В этом сезоне он провел за «Ланс» 16 матчей, отдал 1 голевую передачу.
    • Контракт 20-летнего Хусанова с французским клубом рассчитан до лета 2027 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

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    Источник: Legalbet

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