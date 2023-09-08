Кокорин рассказал, о чем просил «Арис» перед возвращением в «Фиорентину»

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин объяснил, как ему достался девятый номер.

«Наша «девятка», Даниэль Сикорский, в минувшем сезоне завершил карьеру. Даниэль стал спортивным директором «Ариса».

Я понимал, что могу вернуться в команду, и попросил: если сможете, придержите «девятку» для меня.

Летом на сборы приехали новички, и кто-то из них попросил этот номер. Объяснили: один парень может за ним сюда вернуться, извини.

А мой 99-й отошeл полузащитнику Артeму Шуманскому: он спросил – я отдал», – рассказал Кокорин.