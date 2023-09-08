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    • Кокорин рассказал, о чем просил «Арис» перед возвращением в «Фиорентину»

    Кокорин рассказал, о чем просил «Арис» перед возвращением в «Фиорентину»

    Нападающий «Ариса» Александр Кокорин объяснил, как ему достался девятый номер.

    «Наша «девятка», Даниэль Сикорский, в минувшем сезоне завершил карьеру. Даниэль стал спортивным директором «Ариса».

    Я понимал, что могу вернуться в команду, и попросил: если сможете, придержите «девятку» для меня.

    Летом на сборы приехали новички, и кто-то из них попросил этот номер. Объяснили: один парень может за ним сюда вернуться, извини.

    А мой 99-й отошeл полузащитнику Артeму Шуманскому: он спросил – я отдал», – рассказал Кокорин.

    • Кипрский клуб арендовал игрока у «Фиорентины» за 250 тысяч евро.
    • 32-летний Кокорин провел в «Арисе» прошлый сезон.
    • Форвард забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 30 матчах.
    • Команда из Лимассола впервые в истории стала чемпионом Кипра.

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    Источник: «Чемпионат»

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    08.09.2023 17:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5908

      Питерский князь 11 часов назад

      От лошадиного дерьма, до сих пор аме в шоке: Медина сюда, Фернандешь туда, Караскаль....
      И всё и второсортном говнище.
      :)))
      Сил нет, плакать хочется.

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      Рейтинг: +21708

      Cleaner 13 часов назад

      Что то слишком много на Бомбардире стало про Кокорина, игрока ВТОРОСОРТНОГО клуба, любителя пьянок и табуретов...

      0
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      Рейтинг: +5908

      Питерский князь > Cleaner 11 часов назад

      Сверху ответ тебе.

      0
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