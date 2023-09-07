Агент Миранчука назвал клуб, в котором Алексей будет играть до зимы

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, сообщил, что его клиент будет играть за клуб из Бергамо как минимум до зимы.

«Леша активно включился в подготовительную работу. У него не было полноценной предсезонной подготовки, сейчас будет наверстывать. Он остается в «Аталанте», здесь без вариантов. Этим летом он точно никуда не переходит.

Кто знает, может быть, он сейчас выстрелит и будет играть за команду постоянно», – сказал Шпинев.