Агент Миранчука назвал клуб, в котором Алексей будет играть до зимы

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, сообщил, что его клиент будет играть за клуб из Бергамо как минимум до зимы.

«Леша активно включился в подготовительную работу. У него не было полноценной предсезонной подготовки, сейчас будет наверстывать. Он остается в «Аталанте», здесь без вариантов. Этим летом он точно никуда не переходит.

Кто знает, может быть, он сейчас выстрелит и будет играть за команду постоянно», – сказал Шпинев.

27-летний россиянин вернулся из аренды в «Торино».

В новом сезоне он еще не играл.

Миранчук оказался в «Аталанте» осенью 2020 года.

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