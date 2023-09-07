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    • Агент Миранчука назвал клуб, в котором Алексей будет играть до зимы

    Агент Миранчука назвал клуб, в котором Алексей будет играть до зимы

    Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, сообщил, что его клиент будет играть за клуб из Бергамо как минимум до зимы.

    «Леша активно включился в подготовительную работу. У него не было полноценной предсезонной подготовки, сейчас будет наверстывать. Он остается в «Аталанте», здесь без вариантов. Этим летом он точно никуда не переходит.

    Кто знает, может быть, он сейчас выстрелит и будет играть за команду постоянно», – сказал Шпинев.

    • 27-летний россиянин вернулся из аренды в «Торино».
    • В новом сезоне он еще не играл.
    • Миранчук оказался в «Аталанте» осенью 2020 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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