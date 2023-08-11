Тухель: «У «Баварии» нет договоренности по Кейну»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель дал понять, что трансфер форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна еще рано считать завершенным.

«Вы, наверное, лучше меня знаете, где он и чем занимается.

Не секрет, что клуб работает над его переходом, но пока договоренности нет», – сказал Тухель.