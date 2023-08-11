Тухель: «У «Баварии» нет договоренности по Кейну»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель дал понять, что трансфер форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна еще рано считать завершенным.
«Вы, наверное, лучше меня знаете, где он и чем занимается.
Не секрет, что клуб работает над его переходом, но пока договоренности нет», – сказал Тухель.
- Ожидается, что «Бавария» заплатит за Кейна 100+20 миллионов евро.
- 30-летний нападающий всю карьеру провел в Англии.
- В прошлом сезоне он забил 32 гола и сделал 5 ассистов в 49 матчах.
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо