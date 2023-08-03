Гендиректор «Зенита» процитировал Высоцкого в ответ на вопрос о возвращении Азмуна

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном возвращении в «Байер» нападающего Сердара Азмуна.

– Насколько верна информация в СМИ, что «Зенит» хочет вернуть Азмуна и готов выкупить его у «Байера» за 10 миллионов евро?

– Когда слышишь такой вопрос, на память сразу приходит куплет из песни великого Владимира Высоцкого. А именно: «Словно мухи тут и там ходят слухи по домам, а никчемные спецкоры их разносят по умам».

А если серьезно, слухи по поводу Азмуна не соответствуют действительности.