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  • Гендиректор «Зенита» процитировал Высоцкого в ответ на вопрос о возвращении Азмуна

Гендиректор «Зенита» процитировал Высоцкого в ответ на вопрос о возвращении Азмуна

3 августа 2023, 15:25
1

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном возвращении в «Байер» нападающего Сердара Азмуна.

– Насколько верна информация в СМИ, что «Зенит» хочет вернуть Азмуна и готов выкупить его у «Байера» за 10 миллионов евро?

– Когда слышишь такой вопрос, на память сразу приходит куплет из песни великого Владимира Высоцкого. А именно: «Словно мухи тут и там ходят слухи по домам, а никчемные спецкоры их разносят по умам».

А если серьезно, слухи по поводу Азмуна не соответствуют действительности.

  • «Байер» подписал Азмуна у «Зенита» в январе 2022-го за 2,5 млн евро.
  • Сердар забил 4 гола в 23 матчах Бундеслиги прошлого сезона.

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Источник: «Матч ТВ»
Германия. Бундеслига Россия. Премьер-лига Зенит Байер Азмун Сердар Медведев Александр
Комментарии (1)
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Fialet
1691081886
Эти строки больше подходят к сплетням вокруг Захиряна.
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