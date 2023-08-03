Гендиректор «Зенита» процитировал Высоцкого в ответ на вопрос о возвращении Азмуна

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном возвращении в «Байер» нападающего Сердара Азмуна.
– Насколько верна информация в СМИ, что «Зенит» хочет вернуть Азмуна и готов выкупить его у «Байера» за 10 миллионов евро?
– Когда слышишь такой вопрос, на память сразу приходит куплет из песни великого Владимира Высоцкого. А именно: «Словно мухи тут и там ходят слухи по домам, а никчемные спецкоры их разносят по умам».
А если серьезно, слухи по поводу Азмуна не соответствуют действительности.
- «Байер» подписал Азмуна у «Зенита» в январе 2022-го за 2,5 млн евро.
- Сердар забил 4 гола в 23 матчах Бундеслиги прошлого сезона.
Источник: «Матч ТВ»