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    • Гендиректор «Зенита» процитировал Высоцкого в ответ на вопрос о возвращении Азмуна

    Гендиректор «Зенита» процитировал Высоцкого в ответ на вопрос о возвращении Азмуна

    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном возвращении в «Байер» нападающего Сердара Азмуна.

    – Насколько верна информация в СМИ, что «Зенит» хочет вернуть Азмуна и готов выкупить его у «Байера» за 10 миллионов евро?

    – Когда слышишь такой вопрос, на память сразу приходит куплет из песни великого Владимира Высоцкого. А именно: «Словно мухи тут и там ходят слухи по домам, а никчемные спецкоры их разносят по умам».

    А если серьезно, слухи по поводу Азмуна не соответствуют действительности.

    • «Байер» подписал Азмуна у «Зенита» в январе 2022-го за 2,5 млн евро.
    • Сердар забил 4 гола в 23 матчах Бундеслиги прошлого сезона.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.08.2023 15:25
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +2075

      Fialet 3 августа, 19:58

      Эти строки больше подходят к сплетням вокруг Захиряна.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1367

      mama1991 3 августа, 18:17

      уехал, и че он там? а у нас был топом.... вот такие у нас легионеры, им после этих вояжей в европу можно в пять раз зп снижать. проверка на вшивость так сказать. вшивые оказались

      0
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      Рейтинг: +1363

      Номэд 3 августа, 17:13

      Песенка про вшивых и одного конского клитора. Они как мухи только по веткам Спартака тусят

      2
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      Рейтинг: +4878

      Spirit_78 > Номэд 3 августа, 20:21

      А ты-то здесь что делаешь, хрюк несчастный?

      0
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