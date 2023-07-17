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    Фигуристы Загорски и Гурейро завершили карьеру

    Фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро объявили о завершении спортивной карьеры. С 2014 года они представляли Россию в парном катании. Гурейро и Загорски приняли участие в Олимпийских играх 2018 года, где заняли 13-е место. В течение своей карьеры дуэт достигал призовых мест на этапах Гран-при и других соревнованиях.

    Гурейро написал в соцсетях:

    «Сегодня мы хотим официально объявить об окончании нашей соревновательной карьеры в танцах на льду. Мы гордимся нашими достижениями и дорожим всеми воспоминаниями. Мы также безмерно благодарны за возможности, которые сделали нас такими, какие мы есть сегодня.

    После многих лет самоотверженности, тяжелой работы и бесчисленных часов тренировок мы приняли решение уйти. Несмотря на сладко-горькое чувство, мы взволнованы будущими проектами и тем, что нас ждет впереди. Принять окончание этой главы означает также признать влияние той поддержки, которую мы получали от наших тренеров, семьи, друзей, болельщиков и товарищей по команде на протяжении всего нашего пути.

    Мы хотели бы выразить всем искреннюю благодарность за поддержку на протяжении многих лет. Эта часть нашей жизни навсегда останется с нами».

    Источник: Sports.ru

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