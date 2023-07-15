Ирина Роднина объяснила, почему в Думе так много спортсменов

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина ответила на вопрос о спортсменах в Госдуме.

– Кого сейчас не хватает в Думе из спортсменов?

– Спортсменов-то у нас достаточно. Фетисов и Валуев, к примеру, в комитете по экологии, Журова и я – в комитете по международным отношениям, Карпов, если я правильно помню, – в комитете по национальностям. Спорт, он ведь всего касается, это один из самых мощных аспектов социальной жизни любого человека.

– А что вообще нужно знать и уметь спортсмену, прежде чем попасть в Думу?

– В первую очередь – знать свое дело. Потому что у меня такое ощущение, что сейчас некоторые люди, которые работают в сфере управления и организации спорта, не очень помнят или знают, что было в советское время. А еще меньше – что есть в международном спортивном движении. У нас несколько разные системы, задачи, финансирование. Здесь, конечно, нужно знать и то, и другое. И, конечно, знать, куда двигаться дальше.

– И все же – вы видите, кто из молодых спортсменов мог бы прийти вам на смену?

– Я не задавалась этой мыслью. Это не моя история. Любое министерство заинтересовано, чтобы у него были свои люди, которые могли бы приносить новые идеи. Наверное, это задача министерства спорта. Потому что такая большая группа спортсменов попала в Думу благодаря Фетисову, когда у нас еще было агентство по спорту. Министерство спорта у нас появилось в 2010 году, а отдельный бюджет на спорт – в 2012-м. Поэтому мы тогда попали в такую яму. Сперва бюджет спорта был в системе медицины, потом – в образовании. А отдельным он стал только за два года до Олимпийских игр в Сочи.

– Должен ли спортсмен быть популярным, чтобы попасть в Думу?

– Одно время это использовалось. В основном у нас все спортсмены – «Единая Россия», и, за небольшим исключением, мы все одномандатники. Избираться по списку или по одномандатному округу – совершенно разные вещи, поэтому здесь узнаваемость, конечно, имеет значение. Кроме того, наши избиратели прекрасно понимают, что в спорте ничего не купишь. В спорте надо делать себя самого. Поэтому есть определенное доверие к людям, которые добились успеха за счет своего труда и амбиций.

– В таком случае может Артем Дзюба быть депутатом?

– Да что вы ко мне с Дзюбой пристали? Я думаю, что это каждый сам для себя решает, зачем он туда пойдет и какие задачи будет ставить. У нас достаточно спортсменов и в региональных законодательных собраниях. И для чего туда идти – просто поприсутствовать?

– Дзюба – это уже федеральный масштаб. Какие тут регионы.

– После всех своих экзерсайсов он действительно уже планетарного масштаба