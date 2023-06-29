Австралийский клуб расторг контракт с форвардом Гудвилли через несколько часов после подписания

«Сорренто» за один день начал и прекратил сотрудничество с нападающим Дэвидом Гудвилли.

Австралийский клуб объявил о подписании футболиста в среду, но через несколько часов выпустил заявление о расторжении контракта.

Причина – Гудвилли признали виновным в изнасиловании в 2017 году. Это произошло в рамках гражданского процесса, уголовное дело тогда не было возбуждено.

«Клуб приносит извинения всем в нашем футболе и более широком сообществе, кто, возможно, был оскорблен этим подписанием», – говорится в пресс-релизе «Сорренто».