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    • Австралийский клуб расторг контракт с форвардом Гудвилли через несколько часов после подписания

    Австралийский клуб расторг контракт с форвардом Гудвилли через несколько часов после подписания

    «Сорренто» за один день начал и прекратил сотрудничество с нападающим Дэвидом Гудвилли.

    Австралийский клуб объявил о подписании футболиста в среду, но через несколько часов выпустил заявление о расторжении контракта.

    Причина – Гудвилли признали виновным в изнасиловании в 2017 году. Это произошло в рамках гражданского процесса, уголовное дело тогда не было возбуждено.

    «Клуб приносит извинения всем в нашем футболе и более широком сообществе, кто, возможно, был оскорблен этим подписанием», – говорится в пресс-релизе «Сорренто».

    Источник: Sky Sports

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