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Представитель Оздоева: «ПАОК заинтересован в Магомеде»

25 июня 2023, 21:24

Анзор Гаргаев, представитель полузащитника «Фатиха Карагюмрюка» Магомеда Оздоева, подтвердил интерес к игроку со стороны ПАОКа.

– Да, они заинтересованы на самом деле. Они выходили на Магомеда. Какие-то диалоги ведут. Но у Магомеда контракт с «Карагюмрюком», я и не лезу в эту ситуацию. Клубы должны о чем-то говорить.

– Магомед к чему склоняется?

– У Магомеда простая ситуация – он выполняет условия своего контракта. Поэтому-то каких-то движений не делает.

– Если клубы договорятся, то Магомед готов?

– После этого Магомед начнет думать. Решение принимается по факту. Например, Магомеда вызовут в клуб: «Слушай, есть предложение на тебя. Нас устраивает. Ты как?».

– В контракте Магомеда прописана какая-то фиксированная сумма выкупа?

– Нет, не прописана.

– ПАОК будет играть в еврокубках. Это весомый фактор?

– Тоже интересно. Я до этого заявлял, что на Магомеда большой спрос. Потенциальные работодатели смотрят, что он на контракте, и поэтому в такой ситуации первичные звонки идут в клуб.

  • Оздоев забил 5 голов и отдал 6 ассистов в этом сезоне чемпионата Турции.
  • В июле 2022 года Оздоев перешел в «Карагюмрюк» из «Зенита» на правах свободного агента.
  • Его рыночная стоимость – 2,2 миллиона евро.

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Источник: «РБ Спорт»
Греция. Суперлига Турция. Суперлига ПАОК Карагюмрюк Оздоев Магомед
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