В Москве и Воронежской области отменили футбольные матчи из-за режима КТО

Московская федерация футбола объявила об отмене всех матчей в городе.

Причина – введение режима контртеррористической операции.

«В Москве отменены все матчи в связи с режимом КТО. В связи с распоряжением Мэра в городе отменены массовые мероприятия.

Все соревнования под эгидой Московской федерации футбола отменены до особого распоряжения», – говорится в заявлении.

Также игры отменили в Московской и Воронежской областях.

«В связи с решением Губернатора Воронежской области об отмене всех массовых мероприятий в Воронежской области, все мероприятия с 24 июня отменяются.

Игры Чемпионата и Первенства Воронежской области переносятся до особого распоряжения. Благодарим за понимание», – заявили в Воронежской областной федерации футбола.