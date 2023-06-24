В Москве и Воронежской области отменили футбольные матчи из-за режима КТО

Московская федерация футбола объявила об отмене всех матчей в городе.
Причина – введение режима контртеррористической операции.
«В Москве отменены все матчи в связи с режимом КТО. В связи с распоряжением Мэра в городе отменены массовые мероприятия.
Все соревнования под эгидой Московской федерации футбола отменены до особого распоряжения», – говорится в заявлении.
Также игры отменили в Московской и Воронежской областях.
«В связи с решением Губернатора Воронежской области об отмене всех массовых мероприятий в Воронежской области, все мероприятия с 24 июня отменяются.
Игры Чемпионата и Первенства Воронежской области переносятся до особого распоряжения. Благодарим за понимание», – заявили в Воронежской областной федерации футбола.