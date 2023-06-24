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    • В Москве и Воронежской области отменили футбольные матчи из-за режима КТО

    В Москве и Воронежской области отменили футбольные матчи из-за режима КТО

    Московская федерация футбола объявила об отмене всех матчей в городе.

    Причина – введение режима контртеррористической операции.

    «В Москве отменены все матчи в связи с режимом КТО. В связи с распоряжением Мэра в городе отменены массовые мероприятия.

    Все соревнования под эгидой Московской федерации футбола отменены до особого распоряжения», – говорится в заявлении.

    Также игры отменили в Московской и Воронежской областях.

    «В связи с решением Губернатора Воронежской области об отмене всех массовых мероприятий в Воронежской области, все мероприятия с 24 июня отменяются.

    Игры Чемпионата и Первенства Воронежской области переносятся до особого распоряжения. Благодарим за понимание», – заявили в Воронежской областной федерации футбола.

    Источник: телеграм-канал Московской федерации футбола

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