15 июня в Санкт-Петербурге состоится матч «Лига Ставок Лига Легенд»

15 июня на стадионе «Газпром-Арена» состоится матч «Лига Ставок Лига Легенд», где на поле выйдут звезды отечественного футбола, такие как: Андрей Аршавин, Игорь Акинфеев, Роман Павлюченко и другие именитые футболисты. Игра перенесет вас на пятнадцать лет назад в триумфальный 2008-ой год, когда ФК «Зенит» ярко выиграл Кубок УЕФА, а Сборная России завоевала бронзовые медали ЕВРО обыграв походу турнира Нидерланды, в знаменитом матче который помнят многие болельщики. Начало матча в 20:00, прямая трансляция на федеральном телеканале «Матч ТВ».