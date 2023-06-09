Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • 15 июня в Санкт-Петербурге состоится матч «Лига Ставок Лига Легенд»

    15 июня в Санкт-Петербурге состоится матч «Лига Ставок Лига Легенд»

    15 июня на стадионе «Газпром-Арена» состоится матч «Лига Ставок Лига Легенд», где на поле выйдут звезды отечественного футбола, такие как: Андрей Аршавин, Игорь Акинфеев, Роман Павлюченко и другие именитые футболисты. Игра перенесет вас на пятнадцать лет назад в триумфальный 2008-ой год, когда ФК «Зенит» ярко выиграл Кубок УЕФА, а Сборная России завоевала бронзовые медали ЕВРО обыграв походу турнира Нидерланды, в знаменитом матче который помнят многие болельщики. Начало матча в 20:00, прямая трансляция на федеральном телеканале «Матч ТВ».

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.06.2023 17:00
    Рекомендуем
    • Читайте нас: 