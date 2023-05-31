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    • Анчелотти рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги Европы

    Анчелотти рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги Европы

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти хочет, чтобы «Рома» победила «Севилью» в финале Лиги Европы.

    «После трудного периода «Севилья» хорошо поработала в последние два месяца. «Севилья» с новым тренером хорошо организована, но у «Ромы» есть шансы, потому что в финале у них очень опытный тренер. Надеюсь, они победят.

    Сохранять прошлое живым – большая сила для клуба. Очевидно, что «Реал» делает так, и если «Рома» сделает то же самое, то в будущем они станут лучше как клуб и смогут снова побеждать», – цитирует Анчелотти All Football.

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    Источник: Sport24

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