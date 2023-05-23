Агент Трабукки ответил, возможно ли возвращение Спаллетти в РПЛ

Футбольный агент Марко Трабукки порассуждал о будущем Лучано Спаллетти после вероятного ухода с поста главного тренера «Наполи».
– Я не удивлен, потому что общался с Лучано месяца полтора назад. Это был конфиденциальный разговор. Я не имею права ничего разглашать на эту тему.
По поводу возможного ухода Спаллетти, который удивил всю Италию, я вам только могу сказать, что удивился этому не на этой неделе, а полтора месяца назад.
– Как вы считаете, у Спаллетти возникнут сложности, если он захочет найти себе новую команду в Серии А?
– Возникнут.
– Нет свободных мест?
– Абсолютно неправда. У него просто еще год контракта с «Наполи».
– Агент Паулу Барбоза заявил, что Спаллетти может вернуться в РПЛ. На ваш взгляд, это реально?
– Абсолютно нереально. Наверное, Паулу Барбоза сказал это в виде шутки.
– Вы считаете, что Спаллетти будет неинтересно работать в России без еврокубков?
– Однозначно. Он заслуживает чемпионат поинтереснее, чем РПЛ.
- Спаллетти тренировал «Зенит» с 2009 по 2014 год.
- За этот период команда 2 раза становилась чемпионом России.
- «Наполи» в этом сезоне выиграл Серию А впервые за 33 года.