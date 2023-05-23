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  • Агент Трабукки ответил, возможно ли возвращение Спаллетти в РПЛ

Агент Трабукки ответил, возможно ли возвращение Спаллетти в РПЛ

23 мая 2023, 00:24

Футбольный агент Марко Трабукки порассуждал о будущем Лучано Спаллетти после вероятного ухода с поста главного тренера «Наполи».

– Я не удивлен, потому что общался с Лучано месяца полтора назад. Это был конфиденциальный разговор. Я не имею права ничего разглашать на эту тему.

По поводу возможного ухода Спаллетти, который удивил всю Италию, я вам только могу сказать, что удивился этому не на этой неделе, а полтора месяца назад.

– Как вы считаете, у Спаллетти возникнут сложности, если он захочет найти себе новую команду в Серии А?

– Возникнут.

– Нет свободных мест?

– Абсолютно неправда. У него просто еще год контракта с «Наполи».

– Агент Паулу Барбоза заявил, что Спаллетти может вернуться в РПЛ. На ваш взгляд, это реально?

– Абсолютно нереально. Наверное, Паулу Барбоза сказал это в виде шутки.

– Вы считаете, что Спаллетти будет неинтересно работать в России без еврокубков?

– Однозначно. Он заслуживает чемпионат поинтереснее, чем РПЛ.

  • Спаллетти тренировал «Зенит» с 2009 по 2014 год.
  • За этот период команда 2 раза становилась чемпионом России.
  • «Наполи» в этом сезоне выиграл Серию А впервые за 33 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Наполи Спаллетти Лучано
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