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    • Агент Трабукки ответил, возможно ли возвращение Спаллетти в РПЛ

    Агент Трабукки ответил, возможно ли возвращение Спаллетти в РПЛ

    Футбольный агент Марко Трабукки порассуждал о будущем Лучано Спаллетти после вероятного ухода с поста главного тренера «Наполи».

    – Я не удивлен, потому что общался с Лучано месяца полтора назад. Это был конфиденциальный разговор. Я не имею права ничего разглашать на эту тему.

    По поводу возможного ухода Спаллетти, который удивил всю Италию, я вам только могу сказать, что удивился этому не на этой неделе, а полтора месяца назад.

    – Как вы считаете, у Спаллетти возникнут сложности, если он захочет найти себе новую команду в Серии А?

    – Возникнут.

    – Нет свободных мест?

    – Абсолютно неправда. У него просто еще год контракта с «Наполи».

    – Агент Паулу Барбоза заявил, что Спаллетти может вернуться в РПЛ. На ваш взгляд, это реально?

    – Абсолютно нереально. Наверное, Паулу Барбоза сказал это в виде шутки.

    – Вы считаете, что Спаллетти будет неинтересно работать в России без еврокубков?

    – Однозначно. Он заслуживает чемпионат поинтереснее, чем РПЛ.

    • Спаллетти тренировал «Зенит» с 2009 по 2014 год.
    • За этот период команда 2 раза становилась чемпионом России.
    • «Наполи» в этом сезоне выиграл Серию А впервые за 33 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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