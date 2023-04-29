16-летняя российская теннисистка обыграла 31-летнюю 19-ю ракетку мира из Польши – это ее 16-я победа подряд

Российская теннисистка Мирра Андреева продолжает путь по сетке престижного турнира в Мадриде. В 1/16 финала 16-летняя спортсменка победила 19-ю ракетку мира Магду Линетт из Польши, которой 31 год. Счет 6:3, 6:3.
Это 16-я победа подряд для Андреевой.
- 16 лет россиянке исполнилось сегодня.
- В следующей стадии Андреева сыграет с белоруской Ариной Соболенко – 2-й ракеткой мира.
- Андреева – 1-я 16-летняя теннисистка в 1/8 финала турниров серии WTA-1000, которая существует с 2009 года.
Источник: «Бомбардир»