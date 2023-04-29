На стадионе и в офисе «Баварии» прошли обыски – это из-за подозрений Усманова в отмывании денег

«Бавария» стала фигурантом дела по подозрению российского бизнесмена Алишера Усманова в отмывании денег. Причиной стало знакомство Усманова с почетным президентом клуба Ули Хенессом.

В офисе «Баварии» и на домашнем стадионе прошли обыски. Их провели следователи Федерального управления уголовной полиции. Они пытались обнаружить какие-либо доказательства отмывания денег Усмановым.

Следователи отмечают, что «Бавария» проходит по делу лишь свидетелем.