На стадионе и в офисе «Баварии» прошли обыски – это из-за подозрений Усманова в отмывании денег

«Бавария» стала фигурантом дела по подозрению российского бизнесмена Алишера Усманова в отмывании денег. Причиной стало знакомство Усманова с почетным президентом клуба Ули Хенессом.
В офисе «Баварии» и на домашнем стадионе прошли обыски. Их провели следователи Федерального управления уголовной полиции. Они пытались обнаружить какие-либо доказательства отмывания денег Усмановым.
Следователи отмечают, что «Бавария» проходит по делу лишь свидетелем.
- Известно, что Хенесс доставал Усманову VIP-билеты на матчи «Баварии».
- Миллиардер ранее частично владел «Арсеналом» и «Эвертоном».
- В Германии сообщают, что Усманов живет не в России.
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