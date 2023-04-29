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    • На стадионе и в офисе «Баварии» прошли обыски – это из-за подозрений Усманова в отмывании денег

    На стадионе и в офисе «Баварии» прошли обыски – это из-за подозрений Усманова в отмывании денег

    «Бавария» стала фигурантом дела по подозрению российского бизнесмена Алишера Усманова в отмывании денег. Причиной стало знакомство Усманова с почетным президентом клуба Ули Хенессом.

    В офисе «Баварии» и на домашнем стадионе прошли обыски. Их провели следователи Федерального управления уголовной полиции. Они пытались обнаружить какие-либо доказательства отмывания денег Усмановым.

    Следователи отмечают, что «Бавария» проходит по делу лишь свидетелем.

    • Известно, что Хенесс доставал Усманову VIP-билеты на матчи «Баварии».
    • Миллиардер ранее частично владел «Арсеналом» и «Эвертоном».
    • В Германии сообщают, что Усманов живет не в России.

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    Источник: Bild

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