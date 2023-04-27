Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Польша создает коалицию из 36 стран по недопуску России на международные турниры

    Польша создает коалицию из 36 стран по недопуску России на международные турниры

    Польша продолжает консолидировать усилия, чтобы не допустить возвращения России и Белоруссии на международные турниры.

    По словам министра спорта Камиля Бортничука, Польша организует коалицию из 36 стран, которые тоже не хотят видеть Россию и Белоруссию на турнирах.

    «Формируем эту коалицию из 36 стран. 15 мая на заседании Совета ЕС по спорту примем декларацию, где выступим против возвращения России и Белоруссии», – сказал Бортничук радиостанции RMF FM.

    • 28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) выдвинул ряд условий, при соблюдении которых россияне и белорусы могут принять участие в международных стартах.
    • Ближайшая Олимпиада состоится летом 2024 года в Париже.
    • Россия отстранена с прошлого года.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:41
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 