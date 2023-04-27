Польша создает коалицию из 36 стран по недопуску России на международные турниры

Польша продолжает консолидировать усилия, чтобы не допустить возвращения России и Белоруссии на международные турниры.
По словам министра спорта Камиля Бортничука, Польша организует коалицию из 36 стран, которые тоже не хотят видеть Россию и Белоруссию на турнирах.
«Формируем эту коалицию из 36 стран. 15 мая на заседании Совета ЕС по спорту примем декларацию, где выступим против возвращения России и Белоруссии», – сказал Бортничук радиостанции RMF FM.
- 28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) выдвинул ряд условий, при соблюдении которых россияне и белорусы могут принять участие в международных стартах.
- Ближайшая Олимпиада состоится летом 2024 года в Париже.
- Россия отстранена с прошлого года.
Источник: «Бомбардир»