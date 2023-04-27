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  • Польша создает коалицию из 36 стран по недопуску России на международные турниры

Польша создает коалицию из 36 стран по недопуску России на международные турниры

27 апреля 2023, 13:41
4

Польша продолжает консолидировать усилия, чтобы не допустить возвращения России и Белоруссии на международные турниры.

По словам министра спорта Камиля Бортничука, Польша организует коалицию из 36 стран, которые тоже не хотят видеть Россию и Белоруссию на турнирах.

«Формируем эту коалицию из 36 стран. 15 мая на заседании Совета ЕС по спорту примем декларацию, где выступим против возвращения России и Белоруссии», – сказал Бортничук радиостанции RMF FM.

  • 28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) выдвинул ряд условий, при соблюдении которых россияне и белорусы могут принять участие в международных стартах.
  • Ближайшая Олимпиада состоится летом 2024 года в Париже.
  • Россия отстранена с прошлого года.

Источник: «Бомбардир»
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Комментарии (4)
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alp
1682598034
пшеки в 30-е годы, тоже, много выеживались, да гитлерюге заискивающе в глазенки заглядывали... потом, через 27 дней, как шелковые стали
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Fin035
1682599911
Наступит то время, когда слон невзначай наступит на моську, и тявкать уже больше не придется никогда.
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neveldomha
1682608816
Пшекию можно сравнивать только с брехливым псом А подойдёшь поближе, замахнешься для хорошего дня, сразу хвост прижимает и тикать.
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