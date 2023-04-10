КХЛ. ЦСКА на выезде победил СКА в матче с десятью голами

ЦСКА вышел вперед в финальной серии Западной конференции КХЛ. Москвичи победили СКА на выезде.
СКА вел 2:0, но преимущество упустил.
У ЦСКА хет-трик оформил Михаил Григоренко.
Следующий матч – в Москве. Серия идет до четырех побед.
КХЛ. Западная конференция. Финал
СКА (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 3:7 (2:2; 0:1; 1:4)
Голы: 1:0 – Никишин, 7; 2:0 – Галимов, 8; 2:1 – Светлаков, 13; 2:2 – Григоренко, 14; 2:3 – Григоренко, 33; 2:4 – Окулов, 47; 2:5 – Мамин, 52; 3:5 – Волков, 55; 3:6 – Григоренко, 55 (в пустые ворота); 3:7 – Окулов, 59 (в пустые ворота).
Счет в серии: 2:3.
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Источник: «Бомбардир»