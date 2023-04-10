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    КХЛ. ЦСКА на выезде победил СКА в матче с десятью голами

    ЦСКА вышел вперед в финальной серии Западной конференции КХЛ. Москвичи победили СКА на выезде.

    СКА вел 2:0, но преимущество упустил.

    У ЦСКА хет-трик оформил Михаил Григоренко.

    Следующий матч – в Москве. Серия идет до четырех побед.

    КХЛ. Западная конференция. Финал

    СКА (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 3:7 (2:2; 0:1; 1:4)

    Голы: 1:0 – Никишин, 7; 2:0 – Галимов, 8; 2:1 – Светлаков, 13; 2:2 – Григоренко, 14; 2:3 – Григоренко, 33; 2:4 – Окулов, 47; 2:5 – Мамин, 52; 3:5 – Волков, 55; 3:6 – Григоренко, 55 (в пустые ворота); 3:7 – Окулов, 59 (в пустые ворота).

    Счет в серии: 2:3.

    Кто возьмет Кубок Гагарина: СКА, «Aвангapд» или кто-то еще? Прогноз редакции «Бомбардира» и друзей

    Источник: «Бомбардир»

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    10.04.2023 22:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1793

      Artemka444 9 часов назад

      Каждый раз одно и тоже!!!

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