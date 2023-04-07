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    Александр Емельяненко устроил дебош в аэропорту: задержал вылет самолета, справлял нужду на плитку, был пьян и матерился

    Российский боец Александр Емельяненко задержал вылет рейса из Екатеринбурга в Москву.

    «Это был рейс «Уральских авиалиний». Есть переход, когда вы идете из зала ожидания к автобусу. Я иду по лестнице и слышу, охранник спрашивает: «Мужчина, а что вы там делали? Я только что видел, как вы справили тут нужду».

    Я сначала даже не поняла, кто это, потому что в боксе не разбираюсь. Это было в помещении, там плитка лежит. Пока ждали сотрудников полиции, все стояли в автобусе с открытыми дверьми и слушали эту разборку.

    Ему говорит охранник: «Вы там написали, так нельзя. Сейчас вы заплатите штраф», а он отвечает «Иди ты на ***, я тебя сейчас [побью]», — и заходит в автобус.

    Пришли сотрудники полиции, вывели его из автобуса. Началась какая-то милая беседа, они проверили документы и начали с ним фотографироваться, а после фотосессии отпустили.

    Я в шоке: боксер нахулиганил, а полиция с ним фоткается. В 19:00 должны были вылететь, но задержали нас. 20 минут стояли в автобусе, мерзли.

    Видно, что был очень пьяный. Тяжело ходил. Мне его даже жалко — он еле ходит, как зомби, и такой запах перегара! Но надо отдать должное, в самолете он вел себя очень прилично. Как только самолет взлетел, он пошел просить алкоголь, но экипаж отказал.

    Никто его не видел, не слышал, зато со всеми фотографировался», — сказала блогер Анна Данилова, летевшая на одном самолете с Емельяненко.

    Источник: «Eкатеринбург онлайн»

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    07.04.2023 09:47
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +24539

      DOCTOR PENALTY 7 апреля, 13:02

      Животное. От полицейских, поди, до сих пор ссаньём несёт.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1641

      Fialet 7 апреля, 11:33

      Обычного гражданина полицаи увезли бы в камеру. Но у нас все равны...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +167

      russkiisergei 7 апреля, 10:41

      Бомбардир - новости ФУТБОЛА России и не только!!! зачем здесь про алкашей писать?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5669

      Дядя Серёжа 7 апреля, 10:39

      Компания "Уральские..." фК "Урал"... может это объединяет появление мочегонных новостей на футбольном ссайте бомбордир

      1
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      Рейтинг: +6183

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 21 час назад

      Просто отфутболил

      0
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      Рейтинг: +2780

      BlackMurder 7 апреля, 10:34

      Ладно хрен с ним, че с новостями по кёрлингу на футбольном сайте?

      2
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      Рейтинг: +14197

      Алексей З 7 апреля, 10:27

      Это зачем здесь ? Ну с какого бока это Бомбардиру ?
      Может он и ваш офис пометил , забыть не можете от счастья ?

      0
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      Рейтинг: +3425

      AZ 7 апреля, 10:11

      Да нормальный мужик, че вы

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