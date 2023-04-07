Александр Емельяненко устроил дебош в аэропорту: задержал вылет самолета, справлял нужду на плитку, был пьян и матерился

Российский боец Александр Емельяненко задержал вылет рейса из Екатеринбурга в Москву.

«Это был рейс «Уральских авиалиний». Есть переход, когда вы идете из зала ожидания к автобусу. Я иду по лестнице и слышу, охранник спрашивает: «Мужчина, а что вы там делали? Я только что видел, как вы справили тут нужду».

Я сначала даже не поняла, кто это, потому что в боксе не разбираюсь. Это было в помещении, там плитка лежит. Пока ждали сотрудников полиции, все стояли в автобусе с открытыми дверьми и слушали эту разборку.

Ему говорит охранник: «Вы там написали, так нельзя. Сейчас вы заплатите штраф», а он отвечает «Иди ты на ***, я тебя сейчас [побью]», — и заходит в автобус.

Пришли сотрудники полиции, вывели его из автобуса. Началась какая-то милая беседа, они проверили документы и начали с ним фотографироваться, а после фотосессии отпустили.

Я в шоке: боксер нахулиганил, а полиция с ним фоткается. В 19:00 должны были вылететь, но задержали нас. 20 минут стояли в автобусе, мерзли.

Видно, что был очень пьяный. Тяжело ходил. Мне его даже жалко — он еле ходит, как зомби, и такой запах перегара! Но надо отдать должное, в самолете он вел себя очень прилично. Как только самолет взлетел, он пошел просить алкоголь, но экипаж отказал.

Никто его не видел, не слышал, зато со всеми фотографировался», — сказала блогер Анна Данилова, летевшая на одном самолете с Емельяненко.