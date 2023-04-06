«Мы не пойдем на осуждение СВО»: помощник Путина обвинил МОК в дискриминации и нарушении прав человека

Игорь Левитин, помощник президента РФ Владимира Путина, раскритиковал рекомендации МОК по допуску российских спортсменов на международные старты.

«Мы точно не пойдем на условия, если с наших спортсменов потребуют расписки насчет СВО. Мы считаем, что это дискриминация и нарушение прав человека.

Мы ведем консультации, но тем не менее есть параметры, на которые мы никогда не пойдем. Самые проблемные международные федерации? Я думаю, легкая атлетика, потому что по сути это половина команды, и поэтому здесь для нас важно (чтобы россиян допустили).

Но надо понимать, что в легкой атлетике нет командных соревнований, надеемся, что индивидуальные спортсмены отберутся (на ОИ-2024)», – сказал Левитин.