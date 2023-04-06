Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Мы не пойдем на осуждение СВО»: помощник Путина обвинил МОК в дискриминации и нарушении прав человека

    Игорь Левитин, помощник президента РФ Владимира Путина, раскритиковал рекомендации МОК по допуску российских спортсменов на международные старты.

    «Мы точно не пойдем на условия, если с наших спортсменов потребуют расписки насчет СВО. Мы считаем, что это дискриминация и нарушение прав человека.

    Мы ведем консультации, но тем не менее есть параметры, на которые мы никогда не пойдем. Самые проблемные международные федерации? Я думаю, легкая атлетика, потому что по сути это половина команды, и поэтому здесь для нас важно (чтобы россиян допустили).

    Но надо понимать, что в легкой атлетике нет командных соревнований, надеемся, что индивидуальные спортсмены отберутся (на ОИ-2024)», – сказал Левитин.

    • Следующая летняя Олимпиада состоится в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.
    • Список рекомендаций МОК по допуску россиян можно посмотреть по ссылке.

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.04.2023 15:12
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +259

      dauzhhhhh 6 апреля, 19:49

      Ну не пойдете на осуждение СВО, значит не поедете на Олимпиаду...Все просто.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1641

      Fialet > dauzhhhhh 6 апреля, 20:00

      Да и насрать. Без России олимпиада неполноценная.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +259

      dauzhhhhh > Fialet 6 апреля, 20:20

      Гыыы...Еще скажи что без России весь мир неполноценный )))
      Проживет мир без России, и Россия без мира проживет.Вот только как ? Параллельный импорт наладили--везут то что в России не делают..А там много чего---начиная с качественных автомобилей и самолетов до гвоздей.
      Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко с удивлением узнала, что российская экономика зависит от импорта даже в мелочах...Мы даже гвозди не производим---https://www.youtube.com/watch?v=My_nkPidk8A

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4498

      Oldtrafford83 > dauzhhhhh 7 апреля, 08:15

      Что значит мы? Ползи обратно в свою хохло нору, пиз.дабол который всегда уходит от ответа!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4498

      Oldtrafford83 > dauzhhhhh 7 апреля, 08:15

      Почему не в окопе???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14196

      Алексей З 6 апреля, 15:49

      " Мы не пойдём...Мы считаем ...."
      Кто эти " МЫ" ?
      Пусть спортсмены сами решают.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +472

      eugen-han > Алексей З 6 апреля, 16:38

      Что значит сами решают?
      Пусть меняют гражданство и вперёд, только так и не иначе как!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +472

      eugen-han 6 апреля, 15:28

      Слава Богу!
      Как говорится: позднее зажигание, - это вот про таких ,,тормозов", которые ранее говорили совсем другое про нейтральный флаг и Чайковского вместо гимна. Наконец то дошло, но ,,лучше поздно, чем никогда" и ,,пока гром не грянет, - мужик не перекреститься"...хватит ходить на совет нечестивцев, и тем более на их ненормальных и извращённых условиях. Это надо было понять ещё раньше, когда Путин только намекал про это.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 