«Мы не пойдем на осуждение СВО»: помощник Путина обвинил МОК в дискриминации и нарушении прав человека

Ну не пойдете на осуждение СВО, значит не поедете на Олимпиаду...Все просто.
Игорь Левитин, помощник президента РФ Владимира Путина, раскритиковал рекомендации МОК по допуску российских спортсменов на международные старты.
«Мы точно не пойдем на условия, если с наших спортсменов потребуют расписки насчет СВО. Мы считаем, что это дискриминация и нарушение прав человека.
Мы ведем консультации, но тем не менее есть параметры, на которые мы никогда не пойдем. Самые проблемные международные федерации? Я думаю, легкая атлетика, потому что по сути это половина команды, и поэтому здесь для нас важно (чтобы россиян допустили).
Но надо понимать, что в легкой атлетике нет командных соревнований, надеемся, что индивидуальные спортсмены отберутся (на ОИ-2024)», – сказал Левитин.
- Следующая летняя Олимпиада состоится в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.
- Список рекомендаций МОК по допуску россиян можно посмотреть по ссылке.