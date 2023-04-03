«Барса» призвала Тебаса уйти в отставку – президент Ла Лиги направил в прокуратуру ложное доказательство по делу Негрейры

«Барселона» обратилась к президенту Ла Лиги Хавьеру Тебасу.

Тебас направил в прокуратуру ложное доказательство по делу Негрейры.

Его письмо было составлено на основании документа, написанного 20 лет назад.

Более того, этот документ касается другого дела – о нецелевом использовании средств Королевской испанской футбольной федерацией.

«Барселона» хочет выразить свой глубокий гнев, возмущение и утомление. По этой причине мы настоятельно просим президента Ла Лиги публично выступить с объяснениями.

«Барселона», как говорил президент Жоан Лапорта в последние недели, чувствует себя жертвой медиа-линчевания из-за событий, которых никогда не было: «Барса» никогда не подкупала судей.

Горстка СМИ и лиц, формирующих общественное мнение, участвовала в этом преследовании с более или менее дурными намерениями, и Ла Лига за кулисами раздувала огонь против нашего клуба, а вклад ее президента был направлен только на то, чтобы осудить нас перед глазами общественности до того, как факты будут преданы суду.

Это не первый случай, когда президент Ла Лиги использует все свои средства массовой информации, чтобы подорвать «Барселону», но, за исключением его обычной чепухи, мы никогда бы не смогли себе представить, что он попытается обвинить наш клуб с помощью ложных доказательств.

Опубликованная новость настолько серьезна, что должна насторожить все клубы Ла Лиги из-за практики, которая не вписывается в функции, возложенные на президента Ла Лиги.

Из-за одного этого факта, а именно из-за присвоения функций, которые не соответствуют его должности, а также из чувства достоинства и уважения к посту президента Ла Лиги, господин Тебас должен уйти со своего поста.

Однако, зная о его одержимости преследованием «Барселоны» и постоянном проявлении неприязни к нашему клубу, мы понимаем, что нынешний президент Ла Лиги будет упорствовать в своем поведении, продолжая наносить вред нашему клубу», – говорится в заявлении «Барсы».