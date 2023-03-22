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    «Что такое регистрационный знак?» У попавшей в аварию Загитовой эвакуировали машину в Москве

    Фигуристка Алина Загитова сообщила, что у нее эвакуировали автомобиль в Москве.

    «В общем, друзья, ситуация – кринж. Только я с утра сказала, что у меня будет очень продуктивный день, и судьба, видимо, сказала...

    В какой-то момент все пошло наперекосяк, у меня забрали машину, эвакуировали и сказали ехать в низ Москвы.

    Когда я приехала туда, сказали, что машины нет, я поехала наверх, и все это время у меня заняло где-то три часа.

    По дороге я успела попасть в аварию на такси – тоже очень интересный факт.

    В общем, мне сегодня очень сильно везет. Вывод такой: сначала делай, потом говори», – сказала Загитова.

    После эвакуации спортсменке нужно было заполнить документ. У нее возникли затруднения с графой «Регистрационный знак».

    • Загитова – олимпийская чемпионка 2018 года.
    • Сейчас на официальных турнирах она не катается.
    • Загитова работает ведущей на Первом канале.

    Топ-10 самых красивых спортсменок России

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    Источник: телеграм-канал Алины Загитовой

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    Комментарии27
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    • ...
      Рейтинг: +6185

      Enter2006 23 минуты назад

      Может она просто прикалывалась?
      Скорее всего так и есть, юморнула.
      Иначе это клиника.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13784

      Алексей З 34 минуты назад

      Ну зачем это здесь ?
      Она молоденькая, ну тупая как пробка, ну может не стоит всё напоказ ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2492

      шахта Заполярная 44 минуты назад

      Это что я сейчас прочитал?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11367

      alp 51 минуту назад

      в очередной раз понимаешь, что голова спортсменам дана чтобы в нее есть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +629

      эд100 1 час назад

      очередь за мозгами прокаталась ещё в детстве, сейчас поздно. впрочем медведева не далеко откатилась. этим многие страдают

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8907

      GoLenaStop 1 час назад

      Хрень какая-то.
      Спортсменка - занимайся спортом.
      А, если эта малолетняя дура оборзела от роскоши, - пусть не ноет, как толстожопая кошка, а отвечает за свои поступки!
      Без ув.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +152

      Koni_Best_1 > GoLenaStop 1 час назад

      Емае, откуда в вас столько злобы? Человек отдал свою жизнь спорту, прославлял страну на турнирах ,выиграл все что только можно, просто стыд какой то, поэтому они и уезжают в итоге на запад, потому что у нас спортивной болельщетской культуры 0.

      1
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      ...
      Рейтинг: +21007

      derrik2000 > Koni_Best_1 43 минуты назад

      "Человек отдал свою жизнь спорту, прославлял страну на турнирах ,выиграл все что только можно"

      Чаво-чаво она "прославляла"???
      Страну???
      Да им скажи, что можешь выступать под белым флагом где только можно (да ещё и поедешь и будешь жить там за бюджетные, т. е. НАШИ ДЕНЬГИ) - враз вся эта шелупонь РВАНЁТ СЕБЯ ЛЮБИМЫХ ПРОСТАВЛЯТЬ.
      На Россию им, в подавляющем большинстве, накласть с перебором.
      ЭТО уже не один раз наблюдали.
      Не, потом п.и.д.оры с НАШЕГО-же ТВ их, конечно, прославляют (та же мразь - Губерниев), но люди-то ВСЁ ВИДЯТ!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1111

      edw7777 1 час назад

      И такими гордится страна?!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +152

      Koni_Best_1 > edw7777 1 час назад

      А что не так? Это единственная фигуристка в истории России и вторая в мировой истории завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании, не достойна тем чтобы гордится?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1111

      edw7777 > Koni_Best_1 1 час назад

      Не достойна. Гордиться надо людьми, а не …

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +152

      Koni_Best_1 > edw7777 1 час назад

      А что она сделала такого, чтобы ее не считать человеком?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1111

      edw7777 > Koni_Best_1 1 час назад

      Вы почитайте какие она интервью раздает. Стыдно

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8945

      vladik12 > edw7777 1 час назад

      А она кто, епт?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8945

      vladik12 > Koni_Best_1 1 час назад

      Базарите.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +152

      Koni_Best_1 > edw7777 1 час назад

      И что? Это отменяет что она одна из лучших фигуристок всех времен и народов?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1111

      edw7777 > Koni_Best_1 1 час назад

      Не отменяет. Только лучшая фигуристка это не гордость страны. Вообще в таком возрасте брать у детей интервью нельзя. Результат отрицательный.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +168

      dauzhhhhh > Koni_Best_1 1 час назад

      Да лан успокойся...Тут разговор о том что человек кроме спортивных заслуг должен бы иметь хотя бы минимум образования

      3
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      ...
      Рейтинг: +152

      Koni_Best_1 > dauzhhhhh 1 час назад

      А откуда инфа что человек не имеет минимум образования?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +152

      Koni_Best_1 > edw7777 1 час назад

      Вот именно, что гордость страны становиться гордостью, когда показывает результат, если бы она ничего не добилась и давала, по вашему, правильные интервью, то вы бы о ней даже не знали.
      Смотрите на результат и болейте за спорт, не стоит лезть людям в штаны.
      Это человек, который двигает наш спорт вперед, а вот из-за таких как вы, они будут все чаще сваливать в другие страны, потому что хоть ты 100 медалей выиграй, потом скажи пару кривых слов и все, такие как вы просто сожрут, культуры боления ноль.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +168

      dauzhhhhh > Koni_Best_1 1 час назад

      Тебе ж пояснили в комментах о её образовании...Люди говорят --интервью у нее стыдобные....Да и щас в Бомбе статья---о чем говорит ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +152

      Koni_Best_1 > dauzhhhhh 1 час назад

      Какое отношения интервью имеет к образованию?
      Что в этой новости такого что говорит о ее образовании? ТО что она не знает про регистрационный знак? То есть если ты не знаешь как заполнять какой то документ, то значит ты необразованный получается?

      0
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      Рейтинг: +168

      dauzhhhhh > Koni_Best_1 1 час назад

      Да лань расслабься..Ты почему так потеешь за Загитову ? Родственник, поклонник, татарин ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +152

      Koni_Best_1 > dauzhhhhh 57 минут назад

      Я болельщик спорта, прекрасно понимаю, что спортсмены отдают всю свою жизнь, а тут человек выиграл все что только можно и какие то огалтелые вроде тебя пишут, про гордость или не гордость, самому то не смешно, мальчик?)

      0
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      ...
      Рейтинг: +168

      dauzhhhhh > Koni_Best_1 44 минуты назад

      человек выиграл все что только можно=====Таких спортсменок в России десятки наберется...Давай колись Koni_Best_1 почему именно за неё свою жопу рвешь тута ? Ты её хочешь по мужски ?
      Или родственник, поклонник, татарин ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +555

      Baggio1986 1 час назад

      Вниз Москвы и вверх???
      И это олимпийская чемпионка???

      5
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      ...
      Рейтинг: +152

      Koni_Best_1 > Baggio1986 1 час назад

      Ну да, она же олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а не по спортивному орииентированию в москве

      2
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