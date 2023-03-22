«Что такое регистрационный знак?» У попавшей в аварию Загитовой эвакуировали машину в Москве

Фигуристка Алина Загитова сообщила, что у нее эвакуировали автомобиль в Москве.

«В общем, друзья, ситуация – кринж. Только я с утра сказала, что у меня будет очень продуктивный день, и судьба, видимо, сказала...

В какой-то момент все пошло наперекосяк, у меня забрали машину, эвакуировали и сказали ехать в низ Москвы.

Когда я приехала туда, сказали, что машины нет, я поехала наверх, и все это время у меня заняло где-то три часа.

По дороге я успела попасть в аварию на такси – тоже очень интересный факт.

В общем, мне сегодня очень сильно везет. Вывод такой: сначала делай, потом говори», – сказала Загитова.

После эвакуации спортсменке нужно было заполнить документ. У нее возникли затруднения с графой «Регистрационный знак».

Загитова – олимпийская чемпионка 2018 года.

Сейчас на официальных турнирах она не катается.

Загитова работает ведущей на Первом канале.

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