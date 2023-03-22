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  • «Что такое регистрационный знак?» У попавшей в аварию Загитовой эвакуировали машину в Москве

«Что такое регистрационный знак?» У попавшей в аварию Загитовой эвакуировали машину в Москве

22 марта 2023, 20:50
23

Фигуристка Алина Загитова сообщила, что у нее эвакуировали автомобиль в Москве.

«В общем, друзья, ситуация – кринж. Только я с утра сказала, что у меня будет очень продуктивный день, и судьба, видимо, сказала...

В какой-то момент все пошло наперекосяк, у меня забрали машину, эвакуировали и сказали ехать в низ Москвы.

Когда я приехала туда, сказали, что машины нет, я поехала наверх, и все это время у меня заняло где-то три часа.

По дороге я успела попасть в аварию на такси – тоже очень интересный факт.

В общем, мне сегодня очень сильно везет. Вывод такой: сначала делай, потом говори», – сказала Загитова.

После эвакуации спортсменке нужно было заполнить документ. У нее возникли затруднения с графой «Регистрационный знак».

  • Загитова – олимпийская чемпионка 2018 года.
  • Сейчас на официальных турнирах она не катается.
  • Загитова работает ведущей на Первом канале.

Топ-10 самых красивых спортсменок России

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Источник: телеграм-канал Алины Загитовой
Оффтоп
Комментарии (23)
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Baggio1986
1679507928
Вниз Москвы и вверх??? И это олимпийская чемпионка???
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edw7777
1679509344
И такими гордится страна?!!!
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GoLenaStop
1679510812
Хрень какая-то. Спортсменка - занимайся спортом. А, если эта малолетняя дура оборзела от роскоши, - пусть не ноет, как толстожопая кошка, а отвечает за свои поступки! Без ув.
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эд100
1679511057
очередь за мозгами прокаталась ещё в детстве, сейчас поздно. впрочем медведева не далеко откатилась. этим многие страдают
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alp
1679511651
в очередной раз понимаешь, что голова спортсменам дана чтобы в нее есть
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шахта Заполярная
1679512100
Это что я сейчас прочитал?
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Enter2006
1679513317
Может она просто прикалывалась? Скорее всего так и есть, юморнула. Иначе это клиника.
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hehejerje
1679521532
Pаcпpодaжa (Тaможeнный koнфиcкат). Kоpейcкий Bидeо-pегиcтpатор с pадaр-дeтеkтopом, паpKтpониkoм, с датчикaми движeния и yдара и кaмеpой зaднeго вида - обeзoпасит и зaщитит от штpафoв, вcегo за пoлцeны.--------- http://lnkiy.in/fOetD
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anatolich72
1679543467
Дебил новость выложил, гнать таких.
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