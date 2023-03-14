Российский боец Монсон объяснил, почему отказывается от гражданства США

Боец Джефф Монсон подтвердил намерение отказаться от гражданства США. По итогу у него останется только российский паспорт.

«Я уже заполнил документы, но поскольку американское посольство в России не работает, мне придется поехать в Казахстан.

Я не могу просто смотреть на то, как бомбят людей, которых знаю, на то, как вводятся санкции против страны, в которой я живу, которую люблю и в которой у меня два ребенка.

Так что я разрываю отношения с США, и это печально, потому что там у меня тоже семья и друзья, которых я люблю. Больше не смогу ездить туда, и я это понимаю, но не могу больше представлять эту страну», – сказал Монсон.