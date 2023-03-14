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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Российский боец Монсон объяснил, почему отказывается от гражданства США

    Боец Джефф Монсон подтвердил намерение отказаться от гражданства США. По итогу у него останется только российский паспорт.

    «Я уже заполнил документы, но поскольку американское посольство в России не работает, мне придется поехать в Казахстан.

    Я не могу просто смотреть на то, как бомбят людей, которых знаю, на то, как вводятся санкции против страны, в которой я живу, которую люблю и в которой у меня два ребенка.

    Так что я разрываю отношения с США, и это печально, потому что там у меня тоже семья и друзья, которых я люблю. Больше не смогу ездить туда, и я это понимаю, но не могу больше представлять эту страну», – сказал Монсон.

    • Боец выступал в смешанных единоборствах.
    • Там он провел 87 боев, 60 раз победил.
    • Монсон был претендентом на титул UFC в тяжелом весе.

    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    14.03.2023 11:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 14 марта, 15:18

      Монсона можно.
      Но давайте без фанатизма.
      Еще 393 миллиона ЛГБТ проекта, нам не нужно.
      У нас свих ЛГБТ мясных хватает.
      :)))

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