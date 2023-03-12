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    «Динамо» вылетело, ЦСКА крупно проиграл «Северстали», «Автомобилист» – «Магнитке»: результаты плей-офф КХЛ

    «Динамо» закончило сезон КХЛ. На первой стадии плей-офф москвичи вылетели от «Торпедо» Игоря Ларионова.

    В остальных сегодняшних парах состоятся решающие седьмые матчи. Все серии идут до четырех побед.

    КХЛ. Восточная конференция. 1/4 финала

    Металлург (Магнитогорск) – Автомобилист (Екатеринбург) – 6:3 (2:1; 0:1; 4:1)

    Голы: 1:0 – Акользин, 1; 1:1 – Эберт, 4 (большинство); 2:1 – Кошелев, 14; 2:2 – Широков, 33 (большинство); 3:2 – Дронов, 41 (большинство); 3:3 – Волк, 45 (большинство); 4:3 – Акользин, 47; 5:3 – Акользин, 57; 6:3 – Зернов, 59 (в пустые ворота).

    Счет в серии: 3:3.

    КХЛ. Западная конференция. 1/4 финала

    Динамо (Москва) – Торпедо (Нижний Новгород) – 1:2 ОТ (0:0; 1:1; 0:0; 0:1)

    Голы: 0:1 – Ян, 30; 1:1 – О’Делл, 31; 1:2 – Ян, 62.

    Счет в серии: 2:4.

    Северсталь (Череповец) – ЦСКА (Москва) – 3:0 (0:0; 2:0; 1:0)

    Голы: 1:0 – Пыленков, 25; 2:0 – Петунин, 39 (большинство); 3:0 – Рожков, 42 (большинство).

    Счет в серии: 3:3.

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    Расписание матчей плей-офф КХЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    12.03.2023 20:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100922

      zigbert 12 марта, 22:13

      Упорные поединки в которых трудно определить победителя. Тем и интересен нынешний хоккей в КХЛ.

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