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    Капелло назвал главный минус Миранчука

    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло оценил игру полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

    «За последний год Миранчук прибавил в уверенности. В некоторых матчах он — настоящий лидер на поле.

    В чем главный минус? У Алексея по-прежнему слабо развита нерабочая нога. Это делает его игру более предсказуемой для соперника», – сказал итальянец.

    • Миранчук принадлежит «Аталанте», куда должен вернуться летом.
    • Игрок попал в расширенный список сборной России на мартовский матч с Ираном.
    • В сезоне Серии А у Миранчука 19 матчей, 4 гола, 4 ассиста.

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    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

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    08.03.2023 15:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2471

      serglider 8 марта, 16:18

      Да Мирона куча недостатков! Слабая скорость, не силен в обводке, откровенно плохо играет головой, не любит силовую борьбу и часто проигрывает единоборства. Что не отнять так это выбор позиции, голевое чутье и одна ударная нога. Если бы целенаправленно работал над исправлением всех своих недостатков, давно бы играл в европейском топ-клубе с жирным контрактом.

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      Рейтинг: +1423

      Fialet > serglider 8 марта, 17:09

      Если бы... у бабушки... дедушкой...

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