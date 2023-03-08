Капелло назвал главный минус Миранчука

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло оценил игру полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.
«За последний год Миранчук прибавил в уверенности. В некоторых матчах он — настоящий лидер на поле.
В чем главный минус? У Алексея по-прежнему слабо развита нерабочая нога. Это делает его игру более предсказуемой для соперника», – сказал итальянец.
- Миранчук принадлежит «Аталанте», куда должен вернуться летом.
- Игрок попал в расширенный список сборной России на мартовский матч с Ираном.
- В сезоне Серии А у Миранчука 19 матчей, 4 гола, 4 ассиста.
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Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»