Капелло назвал главный минус Миранчука

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло оценил игру полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

«За последний год Миранчук прибавил в уверенности. В некоторых матчах он — настоящий лидер на поле.

В чем главный минус? У Алексея по-прежнему слабо развита нерабочая нога. Это делает его игру более предсказуемой для соперника», – сказал итальянец.

Миранчук принадлежит «Аталанте», куда должен вернуться летом.

Игрок попал в расширенный список сборной России на мартовский матч с Ираном.

В сезоне Серии А у Миранчука 19 матчей, 4 гола, 4 ассиста.

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