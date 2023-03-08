Малкин сделал 3 ассиста в матче НХЛ: «Питтсбург» победил, проигрывая 0:4

Форвард клуба НХЛ «Питтсбург» Евгений Малкин помог команде победить в матче регулярного чемпионата «Коламбус» (5:4 ОТ).

У россиянина три голевых паса. Его команда уступала 0:4, но вырвала победу в овертайме.

36-летний Малкин в сезоне НХЛ провел 63 матча, забил 23 гола, сделал 43 ассиста.

Воспитанник магнитогорского хоккея в Питтсбурге с 2006 года, трижды брал с командой Кубок Стэнли.

Малкин – 2-кратный чемпион мира (2012, 2014).

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