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    Малкин сделал 3 ассиста в матче НХЛ: «Питтсбург» победил, проигрывая 0:4

    Форвард клуба НХЛ «Питтсбург» Евгений Малкин помог команде победить в матче регулярного чемпионата «Коламбус» (5:4 ОТ).

    У россиянина три голевых паса. Его команда уступала 0:4, но вырвала победу в овертайме.

    • 36-летний Малкин в сезоне НХЛ провел 63 матча, забил 23 гола, сделал 43 ассиста.
    • Воспитанник магнитогорского хоккея в Питтсбурге с 2006 года, трижды брал с командой Кубок Стэнли.
    • Малкин – 2-кратный чемпион мира (2012, 2014).

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.03.2023 10:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1954

      Romio-xxx 8 марта, 13:23

      Да уж,проснулись пингвины в третьем периоде!

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