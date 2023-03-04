«Российские спортсмены должны нести это бремя, не требуя участия в соревнованиях». Президент Польши – о санкциях

Президент Польши Анджей Дуда высказался об отстранении спортсменов из России от международных турниров.

«Конечно, кто-то скажет, что это не их вина. Не их, но они российские спортсмены и, к моему сожалению, из-за этого они тоже несут определенную ответственность за свою страну, за свое знамя, флаг и гимн.

Можно сказать, что люди наслаждаются различными благами, которые предлагает ваша страна, но жизнь такова, что вы не только наслаждаетесь великими благами, но и несете бремя.

Сегодня Россия – бремя для них, и они должны мужественно нести это бремя, не требуя участия в международных спортивных мероприятиях», – заявил Дуда.

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