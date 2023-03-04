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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Российские спортсмены должны нести это бремя, не требуя участия в соревнованиях». Президент Польши – о санкциях

    Президент Польши Анджей Дуда высказался об отстранении спортсменов из России от международных турниров.

    «Конечно, кто-то скажет, что это не их вина. Не их, но они российские спортсмены и, к моему сожалению, из-за этого они тоже несут определенную ответственность за свою страну, за свое знамя, флаг и гимн.

    Можно сказать, что люди наслаждаются различными благами, которые предлагает ваша страна, но жизнь такова, что вы не только наслаждаетесь великими благами, но и несете бремя.

    Сегодня Россия – бремя для них, и они должны мужественно нести это бремя, не требуя участия в международных спортивных мероприятиях», – заявил Дуда.

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    Источник: Sportowefakty

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    04.03.2023 10:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4443

      Oldtrafford83 5 марта, 09:03

      Лицемерное позорище, впрочем как и все европейские политики, Поляки это вообще отдельное го.вно!!!

      1
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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD 4 марта, 12:51

      Сожалею, что в 1945 Красная армия досрочно освободила вас от бремени "изготовления абажуров и сумочек из ваших собственных шкур".

      Это была наша историческая ошибка, и нельзя было прерывать этот естественный и правильный эволюционный процесс.

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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 4 марта, 12:32

      Дела в Польше: тот прав, у кого хер больше! гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +83

      pashok_shatalov 4 марта, 11:58

      Когда-то говорили, что спорт вне политики, но в очередной раз именно политики указывают нам об обратном. Фраза "дуды" звучит как нацистский лозунг. Мы говорим: нет плохой национальности - есть плохие люди, запад говорит: нет плохой национальности - есть плохие русские. В будущем история всех рассудит.

      3
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      Рейтинг: +943

      Спартач80 4 марта, 11:57

      Где АлёшкаЗ?Тут его дрессировщик базарит,а он не подгавкивает-не порядок...

      5
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      Рейтинг: +18276

      DVOK68 4 марта, 11:35

      Сдохни в мучениях,пшек ублюдочный...

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      Рейтинг: +857

      sined1951 4 марта, 10:58

      Пока такие придурки как ты лезут в спорт ни к чему хорошему это не приведет.

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