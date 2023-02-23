Холанд охарактеризовал Мбаппе

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о Килиане Мбаппе.
«Есть много хороших игроков, Мбаппе – один из них. Он очень силен!
Французам повезло, что в их сборной есть такой футболист. Конечно, я хотел бы, чтобы он играл за Норвегию, но это невозможно.
Килиан невероятен и феноменален. Он сильный, быстрый. Мбаппе демонстрирует это уже много лет», – заявил Холанд.
- Мбаппе в 2018 году становился чемпионом мира, а в 2022-м доходил до финала ЧМ.
- На клубном уровне он выступает за «ПСЖ».
- В этом сезоне француз забил 27 голов и сделал 6 ассистов в 28 матчах.
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Источник: Get French Football News