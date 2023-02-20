Владелец «Ливерпуля» передумал продавать клуб

«Ливерпуль» не продается, а ищет инвесторов. Об этом заявил владелец клуба Джон Генри.

«Знаю, что было много разговоров о «Ливерпуле», но я придерживаюсь фактов: мы просто формализовали текущий процесс.

Останемся ли мы в Англии навсегда? Нет.

Продаем ли мы «Ливерпуль»? Нет.

Говорим ли мы с инвесторами? Да», – рассказал Генри.

«Ливерпуль» идет на 8-м месте в таблице АПЛ с 35 очками в 22 турах.

С 2010 года клуб принадлежит американской компании Fenway Sports Group.

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