Владелец «Ливерпуля» передумал продавать клуб

«Ливерпуль» не продается, а ищет инвесторов. Об этом заявил владелец клуба Джон Генри.
«Знаю, что было много разговоров о «Ливерпуле», но я придерживаюсь фактов: мы просто формализовали текущий процесс.
Останемся ли мы в Англии навсегда? Нет.
Продаем ли мы «Ливерпуль»? Нет.
Говорим ли мы с инвесторами? Да», – рассказал Генри.
- «Ливерпуль» идет на 8-м месте в таблице АПЛ с 35 очками в 22 турах.
- С 2010 года клуб принадлежит американской компании Fenway Sports Group.
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Источник: Daily Mail