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    «Торино» не ведет переговоры с «Аталантой» о выкупе Миранчука

    Валерио Джуффрида, итальянский представитель полузащитника Алексея Миранчука, заявил, что «Торино» и «Аталанта» сейчас не обсуждают будущее игрока.

    «У «Торино» есть опция выкупа футболиста за 12 миллионов евро, но между клубами сейчас никакие переговоры не ведутся», – сказал Джуффрида.

    • «Торино» арендовал Миранчука у «Аталанты» в августе 2022 года.
    • С тех пор россиянин забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 18 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

    Когда и за сколько «Торино» выкупит Миранчука? Что говорит об этом руководство клуба?

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    Источник: Sport24

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