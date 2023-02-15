Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Камоцци: «Миранчук – ключевой игрок «Торино»

    Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал информацию, что «Аталанта» требует за полузащитника Алексея Миранчука 12 миллионов евро.

    «Миранчук действительно раскрылся [в аренде] в «Торино», потому что получил больше доверия и игрового времени. Неудивительно, что клуб начал переговоры о выкупе Алексея — сейчас он является ключевым игроком команды. 12 миллионов евро за Миранчука — обоснованная цена», — сказал Камоцци.

    • Миранчук принадлежит «Аталанте».
    • В сезоне Серии А у Миранчука 16 матчей, 4 гола, 3 ассиста.
    • Миранчук в Италии с 2020 года.

    Когда и за сколько «Торино» выкупит Миранчука? Что говорит об этом руководство клуба?

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    В «Аталанте» рассказали о дальнейших планах на Миранчука
    Когда и за сколько «Торино» выкупит Миранчука? Что говорит об этом руководство клуба? 1
    В «Торино» рассказали, когда клуб начнет переговоры с «Аталантой» по выкупу Миранчука
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:47
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11