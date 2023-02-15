Камоцци: «Миранчук – ключевой игрок «Торино»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал информацию, что «Аталанта» требует за полузащитника Алексея Миранчука 12 миллионов евро.

«Миранчук действительно раскрылся [в аренде] в «Торино», потому что получил больше доверия и игрового времени. Неудивительно, что клуб начал переговоры о выкупе Алексея — сейчас он является ключевым игроком команды. 12 миллионов евро за Миранчука — обоснованная цена», — сказал Камоцци.

Миранчук принадлежит «Аталанте».

В сезоне Серии А у Миранчука 16 матчей, 4 гола, 3 ассиста.

Миранчук в Италии с 2020 года.

Когда и за сколько «Торино» выкупит Миранчука? Что говорит об этом руководство клуба?

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