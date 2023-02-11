Бундеслига. «Бавария» разгромила «Бохум» (3:0), «Боруссия» Д на выезде победила «Вердер» (2:0)

«Бавария» в 20-м туре чемпионата Германии победила «Бохум». Мюнхенцы лидируют с трехочковым отрывом.
В другой встрече «Боруссия» из Дортмунда победила выходца из второй Бундеслиги «Вердер». Дортмундцы поднялись на второе место.
Германия. Бундеслига. 20-й тур
Голы: 1:0 – Мюллер, 41; 2:0 – Коман, 64; 3:0 – Гнабри, 73 (с пенальти).
Вердер – Боруссия Д – 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Байноу-Гиттенс, 67; 0:2 – Брандт, 85.
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Источник: «Бомбардир»