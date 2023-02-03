«Не понимаю, как это возможно». Клопп – о тратах «Челси» на трансферы

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своем отношении к зимней трансферной кампании «Челси».
- Лондонцы подписали 8 новых футболистов.
- Общие траты «Челси» за январь – 329,5 миллиона евро.
- Это больше, чем все клубы Примеры, Серии А, Бундеслиги и Лиги 1 вместе.
«Я отказываюсь отвечать на такие вопросы без своего адвоката. Это большая сумма, а все их новички являются хорошими футболистами.
Так что поздравляю «Челси», хоть и не понимаю, как это возможно. Впрочем, не моя задача – объяснять, как это работает», – заявил Клопп.
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Источник: Liverpool Echo