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  • Кубок Германии. «Бавария» разгромила «Майнц» (4:0), «Лейпциг» прошел «Хоффенхайм» (3:1)

Кубок Германии. «Бавария» разгромила «Майнц» (4:0), «Лейпциг» прошел «Хоффенхайм» (3:1)

2 февраля 2023, 00:38

«Бавария» в 1/8 финала Кубка Германии крупно обыграла «Майнц». Ассистом отметился новичок мюнхенцев Жоау Канселу.

В другой встрече «Лейпциг» дома победил «Хоффенхайм».

Германия. Кубок. 1/8 финала

Лейпциг – Хоффенхайм – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Форсберг, 8; 2:0 – Лаймер, 41; 2:1 – Дольберг, 77; 3:1 – Вернер, 84.

Удаления: нет – Нсоки, 86 (вторая ж.к.).

Майнц – Бавария – 0:4 (0:3)

Голы: 0:1 – Чупо-Мотинг, 17; 0:2 – Мусиала, 30; 0:3 – Сане, 44; 0:4 – Дэвис, 83.

Удаления: Хак, 86 (вторая ж.к.) – нет.

Календарь Кубка Германии

Результаты Кубка Германии

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Источник: «Бомбардир»
Германия. Кубок Германия. Бундеслига Майнц Бавария Хоффенхайм РБ Лейпциг
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