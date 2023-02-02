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    Кубок Германии. «Бавария» разгромила «Майнц» (4:0), «Лейпциг» прошел «Хоффенхайм» (3:1)

    «Бавария» в 1/8 финала Кубка Германии крупно обыграла «Майнц». Ассистом отметился новичок мюнхенцев Жоау Канселу.

    В другой встрече «Лейпциг» дома победил «Хоффенхайм».

    Германия. Кубок. 1/8 финала

    Лейпциг – Хоффенхайм – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Форсберг, 8; 2:0 – Лаймер, 41; 2:1 – Дольберг, 77; 3:1 – Вернер, 84.

    Удаления: нет – Нсоки, 86 (вторая ж.к.).

    Майнц – Бавария – 0:4 (0:3)

    Голы: 0:1 – Чупо-Мотинг, 17; 0:2 – Мусиала, 30; 0:3 – Сане, 44; 0:4 – Дэвис, 83.

    Удаления: Хак, 86 (вторая ж.к.) – нет.

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    Источник: «Бомбардир»

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