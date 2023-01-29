«Наполи» и «Рома» назвали стартовые составы на матч 28-го тура чемпионата Италии.
- Встреча состоится в воскресенье, 29 января.
- Начало – в 22:45 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
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Наполи: Мерет, Руй, Ррахмани, Ким, Ди Лоренцо, Замбо, Кварацхелия, Лоботка, Зелински, Лосано, Осимхен.
Рома»: Патрисиу, Залевски, Спинаццола, Смоллинг, Манчини, Ибаньес, Матич, Кристанте, Пеллегрини, Дибала, Абрахам.
Пять последних очных матчей: три победы «Наполи», две ничьих.
В последний раз команды встречались 23 октября 2022 года – «Наполи» победил в Риме со счетом 1:0. Гол забил Виктор Осимхен.
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Где смотреть матч Наполи – Рома
Во сколько смотреть матч Наполи – Рома
Источник: «Бомбардир»