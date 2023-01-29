«Наполи» и «Рома» назвали стартовые составы на матч 28-го тура чемпионата Италии.

Встреча состоится в воскресенье, 29 января.

Начало – в 22:45 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

Знаешь, кто победит? Получи 2000 рублей бесплатно и ставь на матч

Наполи: Мерет, Руй, Ррахмани, Ким, Ди Лоренцо, Замбо, Кварацхелия, Лоботка, Зелински, Лосано, Осимхен.

Рома»: Патрисиу, Залевски, Спинаццола, Смоллинг, Манчини, Ибаньес, Матич, Кристанте, Пеллегрини, Дибала, Абрахам.

Пять последних очных матчей: три победы «Наполи», две ничьих.

В последний раз команды встречались 23 октября 2022 года – «Наполи» победил в Риме со счетом 1:0. Гол забил Виктор Осимхен.

Коэффициенты:

Победа Наполи – 1.90

Ничья – 3.80

Победа Ромы – 4.85

Где смотреть матч Наполи – Рома

Во сколько смотреть матч Наполи – Рома

Прогноз на матч Наполи – Рома