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    «Наполи» – «Рома»: стартовые составы на 20-й тур Серии А

    «Наполи» и «Рома» назвали стартовые составы на матч 28-го тура чемпионата Италии.

    • Встреча состоится в воскресенье, 29 января.
    • Начало – в 22:45 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

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    Наполи: Мерет, Руй, Ррахмани, Ким, Ди Лоренцо, Замбо, Кварацхелия, Лоботка, Зелински, Лосано, Осимхен.

    Рома»: Патрисиу, Залевски, Спинаццола, Смоллинг, Манчини, Ибаньес, Матич, Кристанте, Пеллегрини, Дибала, Абрахам.

    Пять последних очных матчей: три победы «Наполи», две ничьих.

    В последний раз команды встречались 23 октября 2022 года – «Наполи» победил в Риме со счетом 1:0. Гол забил Виктор Осимхен.

    Коэффициенты:

    • Победа Наполи – 1.90
    • Ничья – 3.80
    • Победа Ромы – 4.85

    Где смотреть матч Наполи – Рома

    Во сколько смотреть матч Наполи – Рома

    Прогноз на матч Наполи – Рома

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    Источник: «Бомбардир»

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    29.01.2023 22:03
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