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    Куман – новый главный тренер сборной Нидерландов

    Рональд Куман во второй раз в тренерской карьере возглавил сборную Нидерландов.

    Он принял команду вместо Луи ван Гаала, который ушел в отставку после вылета с ЧМ-2022.

    Контракт Кумана с Королевским футбольным союзом Нидерландов рассчитан до 2026 года.

    • Голландцы на прошедшем чемпионате мира дошли до 1/4 финала.
    • Куман уже возглавлял сборную с 2018 по 2020 год.
    • Затем он ушел в «Барселону».

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    Источник: твиттер сборной Нидерландов

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1834

      jek718875 15 минут назад

      Опять наступают на теже грабли,попробовали бы лучше наших:Мостового,Шалимова,Кержакова

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      Рейтинг: +738

      7:1 59 минут назад

      адвокат, хиддинк, ван гал, куман. по кругу гоняют одних и тех же. и михелса в 4й раз назначили бы, будь он жив. как они вообще ухитрились назначить ван бастена и блинда?

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