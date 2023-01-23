Куман – новый главный тренер сборной Нидерландов

Рональд Куман во второй раз в тренерской карьере возглавил сборную Нидерландов.

Он принял команду вместо Луи ван Гаала, который ушел в отставку после вылета с ЧМ-2022.

Контракт Кумана с Королевским футбольным союзом Нидерландов рассчитан до 2026 года.

Голландцы на прошедшем чемпионате мира дошли до 1/4 финала.

Куман уже возглавлял сборную с 2018 по 2020 год.

Затем он ушел в «Барселону».

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