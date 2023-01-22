Уткин одним словом охарактеризовал игру «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед»

Видеоблогер Василий Уткин доволен матчем 21-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед» (3:2).

«В общем, суперматч!

Чемпионат Англии выигрывают испанские тренеры, так уж повелось», – написал Уткин, намекая на скорое чемпионство «Арсенала» под руководством Микеля Артеты.

«Арсенал» вырвал победу на 90-й минуте благодаря голу Эдварда Нкетиа.

Лондонцы лидируют в АПЛ с 5-очковым отрывом.

«Арсенал» не брал чемпионский титул с 2004 года.

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