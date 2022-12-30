Президент США Байден прокомментировал смерть Пеле

Президент США Джо Байден выразил соболезнования в связи со смертью легендарного Пеле.
«Для спорта, который объединяет мир, как никакой другой, путь Пеле от статуса скромного новичка до звания легенды футбола – это история о возможностях.
Сегодня мы думаем о его семье и всех тех, кто его любил», – написал Байден в соцсетях.
- Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.
- У него был рак толстой кишки.
- Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.
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Источник: твиттер Джо Байдена