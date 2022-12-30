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    Президент США Байден прокомментировал смерть Пеле

    Президент США Джо Байден выразил соболезнования в связи со смертью легендарного Пеле.

    «Для спорта, который объединяет мир, как никакой другой, путь Пеле от статуса скромного новичка до звания легенды футбола – это история о возможностях.

    Сегодня мы думаем о его семье и всех тех, кто его любил», – написал Байден в соцсетях.

    • Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.
    • У него был рак толстой кишки.
    • Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.

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    Источник: твиттер Джо Байдена

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