«Всей душой болел за Месси». Симонян – о просмотре ЧМ-2022

Никита Симонян ответил, следил ли он за чемпионатом мира в Катаре.
«Смотрел чемпионат мира как мог. Вы же знаете, сколько мне лет...
Всей душой болел за Месси. Лионель – выдающийся и великий. Он заслужил стать чемпионом мира», – сказал 96-летний Симонян.
- Месси впервые в карьере выиграл чемпионат мира.
- Аргентина в финале победила Францию в серии пенальти.
- Нападающего «ПСЖ» признали лучшим игроком ЧМ-2022. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 матчах.
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