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    «Всей душой болел за Месси». Симонян – о просмотре ЧМ-2022

    Никита Симонян ответил, следил ли он за чемпионатом мира в Катаре.

    «Смотрел чемпионат мира как мог. Вы же знаете, сколько мне лет...

    Всей душой болел за Месси. Лионель – выдающийся и великий. Он заслужил стать чемпионом мира», – сказал 96-летний Симонян.

    • Месси впервые в карьере выиграл чемпионат мира.
    • Аргентина в финале победила Францию в серии пенальти.
    • Нападающего «ПСЖ» признали лучшим игроком ЧМ-2022. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 матчах.

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    https://www.championat.com/football/news-4937983-nikita-simonyan-vsej-dushoj-bolel-za-messi-na-chm-2022-lionel-vydayuschijsya-i-velikij.html?utm_source=copypaste

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    Источник: «Чемпионат»

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