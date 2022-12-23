«Всей душой болел за Месси». Симонян – о просмотре ЧМ-2022

Никита Симонян ответил, следил ли он за чемпионатом мира в Катаре.

«Смотрел чемпионат мира как мог. Вы же знаете, сколько мне лет...

Всей душой болел за Месси. Лионель – выдающийся и великий. Он заслужил стать чемпионом мира», – сказал 96-летний Симонян.

Месси впервые в карьере выиграл чемпионат мира.

Аргентина в финале победила Францию в серии пенальти.

Нападающего «ПСЖ» признали лучшим игроком ЧМ-2022. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 матчах.

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https://www.championat.com/football/news-4937983-nikita-simonyan-vsej-dushoj-bolel-za-messi-na-chm-2022-lionel-vydayuschijsya-i-velikij.html?utm_source=copypaste