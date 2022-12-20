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    Месси написал открытое письмо болельщикам после победы на ЧМ-2022

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал открытое письмо болельщикам после победы на чемпионате мира-2022.

    «От «Грандоли» (первая команда Месси — прим. «Бомбардира») до чемпионата мира в Катаре прошло почти 30 лет. Это были почти три десятилетия, в течение которых игра доставляла мне много радостей, а также немного печали.

    У меня всегда была мечта стать чемпионом мира, и я не хотел отказываться от попыток ее реализовать, даже зная, что это может никогда не случиться.

    Этот кубок в том числе для всех тех, кто не добился этого на предыдущих чемпионатах мира, где мы выступали, как, например, в 2014 году в Бразилии. Все футболисты заслужили этот трофей, потому что боролись до самого финала, усердно работали и желали этого. Так же, как и я. И мы заслужили его даже в этом чертовом финале.

    Это также успех Диего [Марадоны], который ободрял нас с небес. Всех тех, кто всегда помогал финансово национальной сборной, глядя не столько на результат, сколько на желание, которое мы всегда излучали. Даже когда дела шли не так, как мы хотели.

    И конечно, успех сложился из работы тренерского штаба, всех людей из сборной, которые, будучи не очень публичными, день и ночь работают, чтобы нам было легче.

    Нередко неудачи являются частью пути и опыта, и без разочарования успех невозможен. Спасибо большое от души! Давай, Аргентина!» — написал Месси в соцсети.

    • В финале ЧМ-2022 Аргентина победила Францию в серии пенальти.
    • Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.
    • Месси впервые выиграл чемпионат мира. Он оформил дубль в финале.
    • Форвард «ПСЖ» признан лучшим игроком ЧМ-2022. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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