Пеле обратился к болельщикам сборной Бразилии

Экс-футболист сборной Бразилии Пеле призвал болельщиков не отчаиваться из-за неудачного выступления национальной команды на ЧМ-2022.
«При победе мы получаем праздник, при поражении – урок. Нам всегда предлагаются новые начинания.
Каждый день мы начинаем новый путь. И в этом цикле мы живем мечтами, которые никогда не умирают, несмотря на препятствия.
Это касается всех, но когда вы мечтаете стать футболистом, возможностей гораздо меньше, а мечты гораздо более далекие.
Падения не более болезненны, чем в чьей-либо жизни. Однако о них судят гораздо больше людей, вам не кажется?
Несмотря на боль, которую мы испытываем из-за нашего вылета с чемпионата мира, я прошу бразильцев вспомнить о пяти звездах на груди.
В нас есть любовь», – написал Пеле в соцсетях.
- Бразильцы вылетели с ЧМ-2022 на стадии 1/4 финала.
- Они проиграли Хорватии в серии пенальти.
- Пеле – единственный в истории 3-кратный победитель ЧМ.
- Он борется с раком толстой кишки.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира