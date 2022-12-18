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    Пеле обратился к болельщикам сборной Бразилии

    Экс-футболист сборной Бразилии Пеле призвал болельщиков не отчаиваться из-за неудачного выступления национальной команды на ЧМ-2022.

    «При победе мы получаем праздник, при поражении – урок. Нам всегда предлагаются новые начинания.

    Каждый день ​​мы начинаем новый путь. И в этом цикле мы живем мечтами, которые никогда не умирают, несмотря на препятствия.

    Это касается всех, но когда вы мечтаете стать футболистом, возможностей гораздо меньше, а мечты гораздо более далекие.

    Падения не более болезненны, чем в чьей-либо жизни. Однако о них судят гораздо больше людей, вам не кажется?

    Несмотря на боль, которую мы испытываем из-за нашего вылета с чемпионата мира, я прошу бразильцев вспомнить о пяти звездах на груди.

    В нас есть любовь», – написал Пеле в соцсетях.

    • Бразильцы вылетели с ЧМ-2022 на стадии 1/4 финала.
    • Они проиграли Хорватии в серии пенальти.
    • Пеле – единственный в истории 3-кратный победитель ЧМ.
    • Он борется с раком толстой кишки.

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    Источник: «Бомбардир»

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