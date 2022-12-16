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    Только один игрок на ЧМ-2022 выиграл более 80% единоборств

    Защитник сборной Франции Ибраима Конате выиграл на чемпионате мира-2022 86 процентов единоборств (24 из 28). Это максимум на турнире.

    На втором месте идет Джек Грилиш из Англии (80 процентов, 16 из 20). Третий – Ким Чжин Су из Южной Кореи (79 процентов, 26 из 33).

    В расчет берутся только игроки с 20+ единоборствами.

    • Конате не тренируется с командой перед финалом.
    • 18 декабря в финале Франция сыграет с Аргентиной.
    • 23-летний Конате выступает за «Ливерпуль».

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    Источник: телеграм-канал Opta

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