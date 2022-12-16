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    Червиченко спрогнозировал победителя матча за 3-е место на ЧМ-2022

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко определил фаворита в противостоянии Хорватии и Марокко, которые разыграют бронзовые медали ЧМ-2022.

    «По той игре, что Марокко показало с французами, они сильнее хорватов. Французы отскочили – их спас второй гол. Был момент, когда мне казалось, что марокканцы дожмут Францию и сравняют счeт.

    Марокканцы показывают гораздо более интересную игру, чем Хорватия. У них ярче игроки, и они не играют так уныло и совершенно бескрасочно, как Хорватия. Думаю, марокканцы выиграют матч за бронзу», – сказал Червиченко.

    • Матч за 3-е место на ЧМ-2022 состоится в субботу, 17 декабря.
    • Начало – в 18:00 мск.
    • Хорватия в полуфинале проиграла Аргентине (0:3), а Марокко – Франции (0:2).

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    Источник: «Чемпионат»

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