Президент Франции Макрон: «Мы выиграем финал ЧМ-2022 против Аргентины. Горжусь командой»

Эмманюэль Макрон, президент Франции, поделился эмоциями после победы над Марокко в 1/2 финала чемпионата мира-2022 (2:0).

«Футбол дает нашим соотечественникам простую и чистую радость. Сейчас нам всем гораздо лучше, чем было до матча. Мы увидели очень классную команду.

Огромное спасибо Дидье Дешаму и всей команде. Я горжусь ею.

Дешам выигрывает финалы. Мы возвращаем Кубок мира. Готовимся к финалу, мы его выиграем!» – сказал Макрон.

Финал ЧМ-2022 Аргентина – Франция состоится 18 декабря.

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