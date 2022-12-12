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    Новый тренер сборной Испании не исключил, что 36-летний Рамос вернется в команду

    Новый главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о защитнике «ПСЖ» Серхио Рамосе.

    «Может ли Рамос вернуться в сборную? Да. Почему нет, если он будет в хорошем состоянии? Конечно, может», – сказал де ла Фуэнте.

    • Рамос не попал в заявку сборной на ЧМ-2022.
    • Испанцы 2-й раз подряд вылетели с ЧМ в 1/8 финала, проиграв по пенальти.
    • Де ла Фуэнте сменил в сборной Луиса Энрике.

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    Источник: Сайт Королевской испанской футбольной федерации

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