Новый тренер сборной Испании не исключил, что 36-летний Рамос вернется в команду

Новый главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о защитнике «ПСЖ» Серхио Рамосе.

«Может ли Рамос вернуться в сборную? Да. Почему нет, если он будет в хорошем состоянии? Конечно, может», – сказал де ла Фуэнте.

Рамос не попал в заявку сборной на ЧМ-2022.

Испанцы 2-й раз подряд вылетели с ЧМ в 1/8 финала, проиграв по пенальти.

Де ла Фуэнте сменил в сборной Луиса Энрике.

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